Быстрыкин поручил передать в СК дело о ДТП с членом Общественной палаты Крыма

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Крыму и Севастополю ходатайствовать о передаче в свое производство уголовного дела о ДТП в Крыму с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. В аварии погиб пенсионер, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Ночью 8 сентября в Симферополе на улице Киевской машина Щербакова вылетела на встречную полосу и протаранила два автомобиля. За рулем одного из них находился 61-летний мужчина, который скончался.

Информация о ДТП появилась в одной из ТВ-программ. В ней сообщалось, что виновник аварии был пьян и пытался скрыться. Родственники погибшего опасаются, что он может уйти от ответственности.

Органы внутренних дел возбудили уголовное дело. Следователи СУ СК по Крыму вышли с ходатайством к прокурору о передаче уголовного дела из органов МВД в свое производство. Однако решение об этом до сих пор не было принято.

Татьяна Ручкина

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