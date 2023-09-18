В Тюмени присяжные вынесли вердикт майору юстиции, который убил знакомого

В центральном районном суде Тюмени присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт полицейскому из Тобольска, который убил знакомого, сообщила пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 38-летний майор юстиции, начальник отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России «Тобольский» Ярослав Постников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни избил знакомого ногами, руками и множество раз ударил его тупым твердым предметом в голову, грудную клетку и живот. Мужчина скончался в городской больнице Тюмени от тупой травмы живота спустя три часа после происшествия.

Присяжные решили, что Ярослав Постников виновен и не заслуживает снисхождения. Дальнейшее разбирательство пройдет без их участия, суд еще раз выслушает стороны, последнее слово Постникова и определит наказание на основе вердикта присяжных.

Ярослав Постников обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), за это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ева Коршунова

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