«Трактор» проиграл «Ладе» на своем льду

Челябинский «Трактор» со счетом 1:2 уступил тольяттинской «Ладе» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Семен Дер-Аргучинцев, у гостей отличились Глеб Булычев и Никита Аноховский.

По словам главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, команда начала матч не так, как хотела. «Не хватало нацеленности на ворота. Потом это пришло, но в завершении не хватило точности. Пропустили голы на своих ошибках и не смогли забить свои моменты»,— отметил наставник челябинцев.

Сейчас «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с девятью очками по итогам восьми игр. Следующую игру команда проведет в гостях 21 сентября, ее соперником будет «Сочи».