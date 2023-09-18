Подаренный Сергеем Шойгу Ким Чен Ыну меч сделан в Златоусте

Меч, который министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сделан южноуральскими мастерами. Его по заказу Минобороны изготовила оружейная фабрика «Златоуст», сообщил «Ъ-Южный Урал» директор предприятия Олег Трубин.

Подарок Ким Чен Ыну – меч «Русский» образца XVIII века, украшенный техникой златоустовской гравюры на металле. По словам руководителя фабрики, при его изготовлении «применены природные материалы, ценные породы дерева, благородные металлы».

Глава КНДР посещал Россию на прошлой неделе. Он прибыл в РФ на бронепоезде, встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», а также посетил ряд предприятий на Дальнем Востоке. С Сергеем Шойгу он встретился на базе Тихоокеанского флота во Владивостоке. Кроме меча, министр обороны РФ подарил ему шапку-ушанку.