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Путин наградил Хабенского орденом Почета, Канделаки — орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского. Орденом Дружбы награждена замгендиректора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Тинатин Канделаки, почетным званием заслуженного журналиста РФ — комментатор Дмитрий Губерниев.

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Константин Хабенский

Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Тина Канделаки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дмитрий Губерниев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президентский указ опубликован на сайте портала раскрытия правовой информации. В нем 21 страница. В указе перечисляются десятки граждан РФ, представленных к наградам за достижения в разных отраслях. Документ подписан 18 сентября.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден действующий мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, а также исполнительный директор «НТВ-Плюс» Наталья Горбунова. Орденом Дружбы также награждены замгендиректора МИЦ «Известия» Екатерина Павлова и замгендиректора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева.

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