В Екатеринбурге школьники на самокате попали под машину

Школьники на самокате попали под машину, выехав на запрещающий сигнал светофора на четырехполосную ул. Готвальда в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Автоинспекторы проверят, как в школе попавших в ДТП подростков проходит обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах. При неудовлетворительных результатах материалы будут направлены в органы прокуратуры.

Законные представители пострадавших будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей в части соблюдения ПДД. Для этого информацию о происшествии направят в подразделение по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции разбираются в причинах ДТП. Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно разъяснять детям меры личной безопасности на дорогах, контролировать их досуг и ограничить места для прогулок и типы устройств, на которых им разрешено передвигаться.

Ева Коршунова

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