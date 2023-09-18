Где в Липецке отключат холодную воду 19 сентября

Из-за проведения ремонта с 10:00 до окончания работ в Липецке отключат холодную воду по следующим адресам:

улица Московская, 6а;

улица Космонавтов, 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51;

ул. Звездная, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 13, 13/2, 16, 16/2, 17;

улица Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18;

улица Ново-Весовая, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б;

улица Юношеская, 12, 14, 16, 18, 19, 23а, 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 44, 45, 47, 49, 59;

улица Металлистов, 1, 3, 5;

улица Юношеская.