В Ярославле вынесли приговор за мошенничество со строительством домов

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор двум мужчинам за мошенничество с подведением коммуникаций и строительством дачных домов. Один из осужденных получил 11 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимые в период с 2010 по 2015 годы заключили договоры на подведение коммуникаций и благоустройство территории с 29 участниками дачного некоммерческого партнерства «Красноборское». Мужчины получили более 27,5 млн руб. на исполнение договоров, но выполнили работы лишь на 12 млн руб.

В тот же период один из осужденных, Александр Нечаев, заключил с участниками дачных некоммерческих партнерств «Край озер», «Мостец» и жителями региона договоры на строительство частных домов и подведение коммуникаций на 40 млн руб. Однако свои обязательства он не выполнил. Кроме того, незаконно получил кредиты в банках на 6 млн руб.

Александр Нечаев приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ранее Нечаев был судим, поэтому наказание ему было назначено с учетом неотбытого наказания по прошлому приговору.

Второй осужденный также признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но в связи с истечением срока давности освобожден от наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Общий ущерб, нанесенный осужденными, составил 60 млн руб. Суд частично удовлетворил иски потерпевших: с Александра Нечаева за мошенничество со строительством домов взыскано в пользу потерпевших 12 млн руб.

«В отношении остальных потерпевших иски оставлены без рассмотрения с разъяснением им права обратиться за возмещением ущерба в рамках гражданского процесса»,— уточнили в суде.

Алла Чижова