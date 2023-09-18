В Майкопе из горящей многоэтажки эвакуировали 60 человек

В Майкопе в 9-этажном доме произошло возгорание квартиры на восьмом этаже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее, из здания эвакуировали 60 человек, одного спасли с помощью автолестницы.

В доме загорелся балкон на площади 15 кв. м. О пожаре в ведомство сообщили в 17:20. Через 40 минут было ликвидировано открытое горение, а еще через 19 минут — пожар полностью потушили.

В МЧС республики уточнили, что погибших и травмированных нет.

Татьяна Ручкина

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