В Ярославле прокуратура вернула в муниципальную собственность 3 га земли

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил требования прокурора и вернул в собственность Ярославля земельные участки общей площадью 3 га. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Как установила прокуратура, в 2016 году ЗАО «Ярославская транспортная компания» заключило договор с департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля. По мнению ведомства, земельный участок был приобретен неправомерно, поскольку площадь участка в 232 раза превышала площадь застройки организации — автостоянки. Через два года после заключения контракта организация снесла постройку и сняла ее с кадастрового учета, после чего разделила участок на несколько и продала аффилированным юридическим лицам.

«Целью собственника земельного участка было приобретение его на льготных условиях в обход конкурентных процедур за плату, существенно отличающуюся от кадастровой стоимости»,— пояснили в прокуратуре.

Ярославская прокуратура обратилась в суд с требованием признать контракт компании с мэрией недействительным и вернуть землю в муниципальную собственность. Суд удовлетворил требования прокурора и вернул городу 3 га земли.

Алла Чижова