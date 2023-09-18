На Урале в ДТП с мотоблоком погибла женщина

В Свердловской области скончалась женщина-пассажир мотоблока с кузовом, на который 16 сентября наехал автомобиль Daewoo Nexia, сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

По предварительным данным, 37-летний водитель Daewoo Nexia, двигаясь со стороны поселка Уфимский в направлении Ачита, не учел скорость движения, погодные условия и наехал на стоящий на дороге мотоблок с кузовом.

Автоинспекторы установили, что 62-летний водитель мотоблока вместе с 73-летней сожительницей ехали из Артинского района домой в деревню Гайны. На трассе они остановились, чтобы подкачать колесо. Мотоблок частично находился на проезжей части, светоотражающих элементов и габаритных огней на нем не было.

В результате столкновения водителя мотоблока и женщину-пассажира доставили в городскую больницу Красноуфимска, где на следующий день пострадавшая скончалась.

Водитель мотоблока находился в состоянии алкогольного опьянения, показания прибора составили 0,54 мг/л выдыхаемого воздуха. Водитель легкового автомобиля трезв.

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Ева Коршунова

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