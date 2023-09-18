В Ярославле состоится день памяти Сергея Пускепалиса

В Ярославле 20 сентября состоится кинопрограмма памяти бывшего художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП год назад. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Памятные мероприятия пройдут в Доме актера имени Сергея Пускепалиса на улице Максимова,7. В рамках программы покажут документальные фильмы о жизни господина Пускепалиса («Когда меня не будет», «Сергей Пускепалис. Манифест о театре», «С любимыми не расставайтесь», «Сергей») и картины с его участием: «И не было лучше брата», «Клинч». Показ фильмов начнется в 12:00, вход свободный.

В Волковском театре уточнили, что показ фильмов пройдет в рамках XIII Международного Волковского фестиваля.

20 сентября 2022 года в ДТП в Ростовском районе Ярославской области погиб худрук Первого русского театра Сергей Пускепалис. Подробнее о жизненном пути Сергея Пускепалиса, — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова