Астраханские следователи завели дело после незаконной сдачи 39 участков земли

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области занялся расследованием дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками администрации Наримановского района, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2019 года сотрудники упомянутой администрации и МКУ «Муниципальное имущество Наримановского района» согласовали сдачу в аренду местному жителю без проведения конкурса 39 земельных участков.

«В последующем 22 участка были выкуплены по льготной стоимости у администрации за 61 тысячу рублей, после чего на них возведены индивидуальные жилые дома. Кроме того, права аренды на семь земельных участков мужчина передал третьим лицам», — говорится в релизе.

Окончательный размер ущерба пока не установили. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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