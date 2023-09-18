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Коммерсантъ FM
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Минобороны проводит учения по защите Северного морского пути

Учения «Финвал-2023» проходят под руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. Главная задача мероприятий — отработать защиту коммуникаций Северного морского пути.

Николай Евменов

Николай Евменов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Николай Евменов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минобороны сообщило, что в учениях задействованы войска и силы Тихоокеанского флота. В маневрах участвуют порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники: корабли, подводные лодки, самолеты, вертолеты, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другая техника.

Первым упражнением стали отработки ракетных ударов с гвардейского ракетного крейсера «Варяг», атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также берегового ракетного комплекса «Бастион».

Минобороны подчеркивает, что «все эпизоды учения носят оборонительный характер». Учения направлены на улучшение подготовки вооруженных сил на северо-восточных рубежах страны.

Александра Горошилова

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