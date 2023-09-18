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На ремонт двух бомбоубежищ в Нижнем Новгороде направят 7,5 млн рублей

Более 7,5 млн руб. планирует направить администрация Ленинского района Нижнего Новгорода на ремонт двух бомбоубежищ на проспекте Ленина. Информация о проведении конкурсов по отбору подрядных организаций для проведения работ появилась на портале госзакупок.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В соответствии с конкурсной документацией, в бомбоубежище по адресу проспект Ленина,72 в рамках капитального ремонта планируется установить герметические двери, провести работы по обновлению систем вентиляции и фильтрации воздуха, обновить системы канализации и электроснабжения. На проведение этих работ планируется направить почти 3,7 млн руб.

Еще 3,8 млн руб. будет выделено на ремонт бомбоубежища на проспекте Ленина,70. Здесь тоже необходимо установить герметичные двери и ставни, провести работы на системах вентиляции и фильтрации воздуха, водоснабжения и канализации. Также в этом бомбоубежище планируется отремонтировать деревянные нары и двери.

Финансирование работ планируется провести за счет средств городского бюджета.

Почему большинство нижегородских бомбоубежищ находятся в неудовлетворительном состоянии

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2023 года администрация Нижнего Новгорода сообщала, что около 80% городских бомбоубежищ находятся в плохом состоянии и не готовы принять людей в случае необходимости. При этом нижегородские бомбоубежища, даже если все их отремонтировать, смогут принять 190 тыс. жителей, а население города составляет более 1,25 млн человек.

Андрей Репин

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