Игристое сменило приоритеты

Премиальное игристое теряет свою аудиторию. С начала года на 3% упал спрос на Moet Hennessy, Dom Perignon и Krug. Об этом заявила компания LVMH, пишет Bloomberg. Во время пандемии производитель, наоборот, фиксировал рост интереса. Например, весной 2021-го выручка компании увеличилась более чем на треть — тогда люди покупали больше дорогих напитков для употребления дома. Гендиректор Moet Hennessy Филипп Шаус связывает текущее снижение с падением эффекта пандемии и ростом инфляции в мире. Официальные поставки брендов группы LVMH в Россию остановлены. Однако Moet попал в список параллельного импорта.

Какое игристое сейчас предлагают рестораны? Директор по продажам и партнер виноторговой оптовой компании Lion Wine Виктор Кузнецов отмечает, что алкоголь вроде шампанского Moet Hennessy давно стал исчезать из винных карт в Москве:

«Лет пять назад произошла некоторая революция, и рестораны класса "А" переориентировались. Игристые вина представлены многими домами, и, наоборот, было моветоном только за какие-то бюджетные средства и из-за отдельных договоренностей ставить как раз большие бренды. В любом премиальном заведении представлены до 20 позиций игристых вин, но это не будут известные бренды, а так называемые рекольтанты — маленькие семейные винодельни, которые выращивают виноград на своих 10 га.

Это не массовый продукт, там нет денег бренда. Они все в большинстве своем продолжили работать с Россией. Единственное, что сейчас изменится, это, конечно, курс. Изменилась пошлина, и сейчас рынок поменяется. То есть шампанское станет просто недоступным. А винная карта просто сместится в аналоги, произведенные традиционным методом. Это креманы из разных мест Франции, итальянские высокие марки с традиционным способом производства, например, франчакорта».

Совладелец ресторана Sangre Fresca Ян Черепанов отмечает, что в ресторанах и барах Москвы растет интерес к коктейльным картам и напиткам из прежде непопулярных стран:

«У гостей растет интерес к алкоголю. Люди стали разбираться. Игристое продолжают пить в дорогих ресторанах. Конечно, этого не избежать, потому что этот напиток всегда ассоциируется с праздником. Последний год, наверное, растет спрос на Мексику. И, соответственно, люди стали больше потреблять текилы и мескаля.

В ресторанах и в барах Москвы сейчас хорошая коктейльная карта, она перестала быть чем-то посредственным или дополнением.

Это уже самостоятельное меню с гастрономичностью в этих коктейлях. При этом есть, конечно, огромный спрос на Aperol Spritz, который летом просто льется. В барах и ресторанах возрастает уровень заинтересованности, гости стараются попробовать новый коктейль, новый алкоголь, и заведения делают на это ставку и строят бизнес с коктейльной составляющей».

Экспорт итальянских вин в Россию в первом квартале года вырос на треть, сообщала ассоциация Federvini. За первые три месяца года Италия поставила почти 12 млн литров вина, общей стоимостью порядка €34 млн.

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Дарья Фоменко