Двух рыбаков на заглохшей лодке унесло в море в Лазаревском районе Сочи

В районе поселка Аше двух рыбаков на лодке унесло в море ветром. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Во время морской рыбалки у 62-летнего сочинца и 36-летнего москвича заглохла моторная лодка, а весло было одно на двоих. Сильный ветер начал уносить лодку от берега. Мужчины обратились в экстренные службы 7 сентября в 17:30. Они находились уже в 2 км от берега.

Сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России подплыли к рыбакам на спасательном катере, взяли их на борт «Стрингера», а резиновую лодку отбуксировали к берегу. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

Георгий Ефименко

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