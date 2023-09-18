В Челябинске 45 тыс. детей отдохнули в летних оздоровительных лагерях

Прошедшим летом около 45 тыс. челябинских детей и подростков побывали в оздоровительных лагерях. На их отдых из бюджетов разных уровней было выделено почти 173 млн руб. Об этом сообщают в администрации города.

В школьных лагерях дневного пребывания отдохнули 23,1 тыс. детей, что на 582 больше, чем годом ранее. При этом для 3,5 тыс. ребят организовали более 80 поездок, походов и экспедиций за пределы города.

Еще 22 тыс. детей провели каникулы на природе. Они отдохнули в загородных муниципальных лагерях «Сапфир», «Восход», «Березка», «Солнечная поляна», «Утес» и «Смолино». Подросткам, состоящим на профилактическом учете, и нуждающимся в заботе государства детям путевки выделили за счет регионального бюджета.

«Кроме того, в этом году путевками обеспечили детей из семей мобилизованных челябинцев, принимающих участие в СВО, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга»,— дополняют в мэрии.

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