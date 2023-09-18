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Ярославская область получит почти 170 млн на строительство модульных отелей

Ярославский регион получит в 2023 году 45 млн руб. и в 2024 году — 120 млн руб. на создание модульных средств для размещения туристов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Распоряжение о выделении дополнительных 10 млрд руб. на создание модульных средств размещения туристов подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги получат 58 регионов, в том числе Ярославская область.

«Наш регион участвует в программе с прошлого года, и в ее рамках уже построено более ста быстровозводимых модульных средств размещения на 395 мест в целом. На эти цели мы получили 150 млн руб. Планы выполнены, поэтому региону вновь выделены федеральные средства. На какие новые проекты будет направлено федеральное финансирование будет известно позже»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

В сообщении правительства уточняется, что программа по строительству модульных отелей реализуется на условиях софинансирования.

Алла Чижова

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