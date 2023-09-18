«Автомобили, посылающие привет в 1967 год»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему японский и итальянский автоконцерны решили переосмыслить свои знаменитые модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo

Мне даже стало интересно, что же такого произошло в 1967 году, что сразу два автопроизводителя с мировым именем — Toyota и Alfa Romeo — представили в нынешнем сентябре автомобили, посылающие привет именно в 1967 год. В Италии он был более чем тревожным. На Сардинии случился коммунистический мятеж, а на знаменитом музыкальном фестивале в Сан-Ремо покончил с собой один из его участников — не смог пережить горечь поражения в конкурсе.

В Японии, тоже было все не «слава Богу». Например, при строительстве атомной электростанции в Фукусиме для облегчения доставки морской воды, охлаждающей реакторы, была срыта гора, служившая естественной защитой от цунами. Впрочем, как у Toyota, так и у Alfa Romeo были свои причины вспоминать 1967 год.

У японского автогиганта именно тогда, 56 лет назад, впервые появилась модель Century — представительский седан, ставший на долгие годы символом власти и богатства. Менялись поколения, новое было представлено буквально на днях. Теперь это не седан, а роскошный внедорожник. Сзади всего два кресла. Левое может превращаться в оттоманку. Напомню, что водитель в этой машине всегда будет сидеть справа. Автомобиль предназначен исключительно для внутреннего рынка и будет выпускаться ограниченным тиражом — не более трех десятков автомобилей в месяц.

У итальянской марки в 1967 году родилась собственная икона — Alfa Romeo 33 Stradale — фактически суперкар, ставший дорожной версией гоночного автомобиля. Современные дизайнеры и конструкторы Alfa Romeo представили модель, которая в актуальных формах и с применением современных технологий переосмысливает ту самую знаменитую машину.

Даже двери у новинки открываются, как крылья бабочки. Интересно, что помимо бензиновой версии, развивающей 620 л.с. предусмотрен вариант Alfa Romeo 33 Stradale, оснащенный электрической силовой установкой. На одном заряде такая машина может проехать 450 километров, перемещаясь при этом значительно быстрее, чем ее предок из 1967 года.