В Уфе вынесли приговор за незаконную банковскую деятельность

Кировский райсуд Уфы вынес приговор восьмерым уфимцам, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от степени и роли участия они признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и самоуправстве (ст. 330 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это 38-летний Салават Гариев, 29-летние Рушан Кулахметов и Азамат Куватов, 30-летний Рамиль Кагарманов, 38-летний Темур Рыскулов, 50-летняя Алла Хакимова, 33-летние Марина Ларионова и Руслан Нургалиев.

Установлено, что с 2016 года Салават Гариев, обладая специальными знаниями, занимался деятельностью в виде подпольной финансовой структуры, аналогичной банковской, с целью нелегального обналичивания средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий. Для получения незаконной прибыли он вовлек в свою деятельность 11 жителей республики, каждый из которых выполнял определенную роль. Обналичивание проводилось в размере не менее 6% от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за не оказанные в действительности услуги или за товар, который не был поставлен.

С 2016 по ноябрь 2018 года сообщники извлекли доход на сумму более 21 млн руб.

Кроме того, Рушан Кулахметов и Рамиль Кагарманов требовали 300 тыс. руб. у руководителя подконтрольной фирмы.

Подсудимые частично признали вину. Темур Рыскулов приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб., а Салават Гариев — к четырем годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Суд назначил Руслану Нургалиеву наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 400 тыс. руб., Рушану Кулахметову, Азамату Куватову, Рамилю Кагарманову, Алле Хакимовой и Марине Ларионовой — трех с половиной года условно и штрафм 600 тыс. руб.

«Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с несправедливостью и мягкостью назначенного наказания», — отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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