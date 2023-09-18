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В саратовской больнице нашли более тысячи отсутствующих препаратов

Сотрудники государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» занесли в систему мониторинга движения лекарственных средств данные о более чем 1,1 тыс. упаковок «89 непатентованных торговых наименований». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. По данным надзорного ведомства, фактически препараты отсутствовали.

Прокуратура внесла представление главному врачу районной больницы.

Отмечается, что по результатам его рассмотрения, ответственному должностному лицу назначено предупреждение; еще один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Никита Маркелов

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