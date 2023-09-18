Новый резидент ОЭЗ «Томск» построит лабораторию за 29 млн рублей

В Томской области новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) - компания «Технологии машинного зрения» заявил о строительстве лабораторно-производственного корпуса для изготовления систем машинного зрения, сообщает департамент инвестиций региона. Сумма вложений в проект составит около 29 млн руб. Площадь объекта – 300 кв. м.

«Компанией планируется строительство лабораторно-производственного корпуса площадью для размещения производства систем машинного зрения, измерителей диаметра и эксцентричности, комплексов для контроля качества бронированного кабеля, изоляции, контроля толщины», – сказано в сообщении.

Отмечается, с подписанием соглашения количество резидентов ОЭЗ после вступления «Технологии машинного зрения» выросло до 40 инновационных компаний.

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Александр Киселев