В Башкирии наблюдается дефицит токарей

В августе текущего года Башкирии наиболее дефицитной профессией стали токари — на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме при нормальном балансе 5—7,9 резюме на одну вакансию, сообщает пресс-служба hh.ru. Также в числе самых дефицитных специальностей вошли администраторы магазинов (0,7 резюме на одну вакансию), повар (0,9), маляр (1), дворник, автомойщик и автослесарь (по 1,2), врач (1,4), агент по недвижимости и продавец (по 1,5).

В целом на одну активную вакансию в Башкирии приходится 3,5 резюме (в августе 2022 года было 5,3 резюме на вакансию). В среднем по России на одно предложение о работе приходится 3,4 резюме (год назад – 5). В среднем по Приволжскому федеральному округу на одну вакансию приходится 3,2 резюме.

В ПФО острее всего нехватка кадров в августе наблюдалась в Кировской области (2,6 резюме на одну вакансию), Марий Эл и Нижегородской области (по 2,7) и Чувашской республике (2,8). Башкирия на предпоследнем месте перед Оренбургской областью (4,2).

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте