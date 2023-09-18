«Рынок облигаций — наше все»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Сооснователь КубА-клуб Александр Полиди рассказал на бизнес-завтраке, что для повышения рентабельности бизнеса необходимо увеличивать производительность труда



Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 14 сентября провели очередной бизнес-завтрак. Первым спикером мероприятия стал Левон Акопов, инвестор с 30-летним стажем, который рассказал о технике заработка на самом надежном инструменте фондового рынка. Во второй части бизнес-завтрака профессор экономики Александр Полиди, один из основателей КубА Клуба, ответил на вопросы о влиянии на эффективность бизнеса, о необходимых изменениях в продуктовом портфеле и управлении издержками, а также о том, что делать, если маржинальность не удается удержать. В конце мероприятия своими достижениями и опытом поделились сооснователь компании «Адванта» (поставщик товаров медицинского назначения на Юге России) Александр Шереметов и предприниматель и физик в области квантовой электроники Юрий Покровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор Левон Акопов - о том, что трендом сегодня является инвестиции в облигаций

Инвестор Левон Акопов - о том, что трендом сегодня является инвестиции в облигаций



Левон Акопов начал свое выступление с того, что он всегда предпочитал для заработка не акции, а именно облигации. «Какова была моя радость, когда я узнал, что это общий тренд», - говорит инвестор.

По его данным, всего за первое полугодие 2023 года объемы вложения физических лиц в облигации составили 426,6 млрд руб., на рынке акций — 104 млрд руб. Статистику Левон Акопов рекомендует смотреть на Мосбирже. Он обращает внимание на первичное размещение облигаций, использование закрытой информации на специальных ресурсах, а также на возможность заработка через денежные фонды или непосредственно РЕПО с ЦК.

«На сегодняшний день, работая с рынком облигаций (а это основной тренд), позволяет инвестору иметь более высокий доход, при этом подвергая инвестиции меньшему риску», - резюмирует господин Акопов.

Александр Полиди в своем выступлении сделал акцент на оптимизации бизнес-процессов с целью извлечения прибыли. Так, в частности, по его словам, наиболее показателен в этой части нацпроект «Производительность труда», когда, проведя на предприятии оптимизацию (сократив повторяющийся функционал сотрудников, автоматизируя процессы, наведя порядок в бухгалтерии и пр.), все участвующие в проекте бизнесы смогли увеличить свою производительность минимум на 25%.

Наиболее тупиковый путь для бизнеса, по словам профессора, это увеличение затрат в виде расширения штата, роста издержек и прочего, при сохранении самих бизнес-процессов в прежнем виде. Также он рекомендует в условиях роста доходности предприятия увеличивать рост окладов сотрудников и уменьшать их премиальную часть.

Александр Шереметов рассказал, что, благодаря сокращению роста издержек и оптимизации бизнеса, он смог выбраться из 100-миллионных долгов в 2018 году, выйдя на стабильную прибыль в 2021-м.

Юрий Покровский из Крыма. Его компания занимается разработкой систем электроснабжения и автоматизации процессов для промышленных и гражданских объектов. При этом, сам предприниматель, в настоящее время сосредоточен на различных стартапах. Так, к примеру, по его словам, существует специальный дрон, который может находиться на высоте до 100 м и запитываться от провода, который, в свою очередь, невидим постороннему глазу. Сегодня такое импортное устройство стоит от 2,5 до 5 млн руб., а крымские изобретатели готовят к производству аналогичную технику, но уже стоимостью порядка 500 тыс. руб.

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