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УФАС приостановило торги по разработке проекта обновления челябинского депо

Управление ФАС России по Челябинской области приостановило аукцион по разработке предпроектной документации для реконструкции трамвайного депо № 1 в региональном центре. На торги поступила жалоба, сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 9,35 млн руб. Его условия предполагали обследование трамвайной инфраструктуры, составление предварительной концепции проекта, включающей архитектурно-планировочные и инженерные решения. Работы предстояло завершить до конца этого года.

Жалобу на условия извещения о закупке подало ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (Москва). Компания посчитала неправильными методику формирования начальной цены контракта, отсутствие к участникам требования о членстве в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Нарушением заявитель посчитал и неуказание требования о правах на результаты интеллектуальной деятельности.

Жалоба была признана частично обоснованной. Заказчику аукциона было выдано предписание об устранении нарушений.

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