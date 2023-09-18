В Ростовской области с начала года найдено 380 взрывоопасных снарядов

С января по сентябрь 2023 года на территории Ростовской области найдены и обезврежены 380 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно информации властей, большая часть снарядов обнаружена в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Зимовниковском районах. Боевые действия в годы Великой Отечественной Войны на территории Ростовской области шли с 1941 по 1943 годы.

«По интенсивности боевых действий и количеству задействованных войск и боевой техники в сражениях на территории региона аналогов в истории Великой Отечественной войны нет»,— отметили в пресс-службе правительства.

Сообщается, что в прошлом году на территории Ростовской области было найдено 363 взрывоопасных предмета.

Анастасия Назарова