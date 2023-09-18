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Коммерсантъ FM
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ЦБ упростил конвертацию расписок в акции для переезжающих в РФ компаний

Банк России сообщил, что депозитарные расписки переезжающих в РФ компаний будут автоматически конвертировать в акции. Эта процедура коснется только ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями, а сама конвертация займет не больше трех недель, отметили в ЦБ.

«После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации. Тогда учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании»,— говорится в сообщении ЦБ.

В апреле 2022 года в силу вступил закон, который запрещает обращение депозитарных расписок на акции за границей. Так власти попытались ограничить оборот акций российских компаний в других странах из-за их быстрого снижения в цене.

Сегодня VK завершила процесс смены банка и переход под российскую юрисдикцию. 12 сентября компания прекратила торговлю на Лондонской бирже. На Московской бирже торги депозитарными расписками VK будут приостановлены с 21 сентября, после чего возобновят их возобновят в статусе акций. По данным Reuters, в числе потенциальных кандидатов на редомициляцию: Fix Price, «Русагро», «Эталон», TCS Group.

Петр Бузлаев

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