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WSJ: распространение ветряных электростанций в Бразилии угрожает ягуарам и пумам

Ягуары и пумы находятся на грани исчезновения в каатинге — особом типе тропических полупустынь и степей на северо-восторге Бразилии — из-за активного строительства там ветряных электростанций. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ). Ветрогенераторы с огромными лопастями отпугивают больших кошек от и без того довольно скудных в этом регионе водоемов.

В последние годы ветряная энергетика в Бразилии развивается очень активно. По данным Бразильской организации ветряной энергетики, мощности таких электростанций здесь удвоились с 2018 года, страна находится по этому показателю на шестом месте в мире. Ожидается, что к 2027 году Бразилия займет четвертое место после Китая, США и Германии. При этом, как отмечают специалисты, хотя ветрогенераторы являются экологичным способом выработки энергии, они могут вызывать другие проблемы. Например, в севере Бразилии они не только несут угрозы ягуарам и пумам: при строительстве ветрогенераторов на местных песчаных почвах могут быть повреждены подземные резервуары воды.

Ягуары и пумы в каатинге и так довольно немногочисленны — в отличие от влажных лесов Амазонии, где их популяция по-прежнему велика. Организация «Друзья ягуаров» отслеживает численность больших кошек на севере Бразилии и обращает внимание общественности на их проблемы. По ее подсчетам, в районе Бокейран-да-Онса — основном месте обитания этих видов в каатинге — осталось около 30 ягуаров и 160 пум. С 2009 года популяция ягуаров здесь снизилась на 40%, а пум — на 20%.

Как отмечает сотрудничающая с «Друзьями ягуаров» биолог Клаудия Буэно де Кампос, ягуары и пумы в этом регионе, приспособившиеся к жизни при сильной жаре и ограниченных водных ресурсах, очень чувствительны к изменениям в среде обитания. Так что обычно они покидают привычные места, как только начинается строительство ветрогенераторов. В итоге им приходится откочевывать на дальние расстояния от привычных мест обитания в поисках новых источников воды.

Некоторые погибают в пути, другие подходят слишком близко к населенным пунктам, где местные жители ставят на них ловушки, чтобы защитить домашний скот. Охота на ягуаров и пум в Бразилии запрещена, но соблюдение запрета не слишком отслеживается. Исследователи отмечают, что из-за более частного появления пум и ягуаров рядом с населенными пунктами жителям кажется, что их популяция растет, а не исчезает. По словам биолога из Федерального университета Пернамбуку Филипе Мело, исчезновение пум и ягуаров повлияет на экосистему региона в целом, так как тогда увеличится число таких животных, как кабаны, олени и броненосцы, на которых охотятся большие кошки.

Яна Рождественская

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