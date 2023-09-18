НБКИ: количество выданных нижегородцам автокредитов выросло на 9% за месяц

В августе банки в Нижегородской области выдали 2,1 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Показатель увеличился на 8,9% за месяц и на 60% за год, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Такой годовой рост объясняется резким падением выдачи прошлой весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В России банки выдали 86,4 тыс. автокредитов (-2% к июлю 2023 года, +53,7% к августу 2022 года). Кроме Нижегородской области, рост выдачи займов на покупку машин продемонстрировали Вологодская область (+7,5%, до 889 шт.) и Алтайский край (+4%, до 902 шт.).

Выдача автокредитов в стране росла с февраля по июль. Августовское снижение может говорить о стабилизации показателя, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, выдача растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также из-за возобновления в начале года госпрограммы льготного автокредитования.

Елена Ковалева