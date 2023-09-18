Более 370 тысяч детей оздоровились на Кубани за лето

За летние каникулы в краевых детских здравницах побывали 370,7 тыс. детей, в том числе 110 тыс. из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из общего количества отдохнувших 244,6 тыс. — жители Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В стационарных лагерях побывали 256,6 тыс. детей. Одновременно работало около 1 тыс. пришкольных лагерей, рассчитанных на 97 тыс. школьников. В 42 лагерях палаточного типа побывали 5,6 тыс. подростков.

Около 11,5 тыс. ребят выбрали в качестве летнего досуга более 400 лагерей труда и отдыха. Бюджет оздоровительной детской компании в здравницах Краснодарского края в 2023 году составил около 2,8 млрд руб.

Георгий Ефименко

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