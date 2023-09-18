Более 13 тысяч нижегородцев стали невыездными из-за долгов по алиментам

В пограничную службу ФСБ России за январь-август 2023 года поступило более 217 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд для нижегородцев-должников за пределы страны. По итогам рассмотрения этих постановлений почти 13,9 тыс. нижегородцев, имеющих задолженности по алиментным платежам, не смогут выехать за границу, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В управлении напомнили, что ограничительные меры в отношении должников применяются в соответствии в федеральным законом «Об исполнительном производстве». Основанием для ограничений может служить неисполнение должником требований по выплате алиментов в установленный срок.

Для снятия такого ограничения потребуется постановление судебного пристава, получить которое можно в случае полного погашения задолженности.

Андрей Репин