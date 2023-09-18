ФСБ задержала двоих мужчин за подготовку к поджогу здания по заданию террористической организации «Легион "Свобода России"»

Двое мужчин задержаны в Ростовской области при подготовке поджога административного здания. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Согласно сообщению, двое граждан РФ по заданию представителей запрещенной на территории РФ террористической организации «"Легион "Свобода России"» готовили в регионе диверсионно-террористические акты. В ходе личного досмотра задержанных сотрудники ФСБ обнаружили четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в легион.

Возбуждено уголовное дело.