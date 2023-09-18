В Ростове-на-Дону арестованы двое юношей по делам о попытках поджога военкомата

Суды Ростова-на-Дону по Ворошиловскому и Кировскому районам арестовали на два месяца двух молодых людей, подозреваемых в попытках поджога военкомата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Ранее сегодня, 18 сентября, Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что на территории области была пресечена попытка двух россиян совершить диверсионно-террористические акты. В связи с этим в отношении каждого из задержанных было возбуждено уголовное дело.

В сообщении ЦОС ФСБ говорилось, что задержания производились «в момент подготовки к поджогу административного здания». В сообщении отмечалось, что задержанные действовали по заданию организации «Легион "Свобода России"» (ЛСР; признана террористической и запрещена в РФ).

При досмотре у задержанных изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в вооруженных силах Украины, «анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в ЛСР».

Местное издание 161.ru сообщает, что одному из задержанных 19 лет. В материале его называют Виктором, он родом из Ростова-на-Дону. Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о попытке поджога военкомата на проспекте Ленина.

Согласно открытым источникам, военкомат находится по адресу проспект Ленина, 113/5. К этому военкомату приписаны военнообязанные двух районов города — Октябрьского и Ворошиловского.

Издание приводит пересказ слов Виктора с кадров задержания. Молодой человек рассказывает, что две бутылки с зажигательной смесью ему передал «друг с позывным Север», с которым тот общался через Telegram. Виктор говорит, что он должен был кинуть эти бутылки в окна военкомата и убежать.

В материале про второго задержанного 161.ru не указывает ни его имени, ни возраста, называя его просто юношей. По данным издания, задержание молодого человека было произведено ночью 15 сентября. При себе у юноши были две бутылки с «коктейлем Молотова».

На видеозаписи допроса второй задержанный говорит: «Я состоял в чате ''Легиона «Свобода России»", где на меня вышел агент СБУ с предложением приехать в Ростов для последующей эвакуации в Украину. Я выполнил его указания. Вечером 9 сентября приехал в Ростов». Свой поступок он объяснил тем, что выступает против мобилизации.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону