В Курганской области пресекли незаконный вывоз 74 лошадей в Казахстан

Сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконный вывоз из Курганской области в Казахстан 74 лошадей. Машины с животными вернули для оформления необходимых документов по месту погрузки — в Челябинскую область. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Автомобили, в которых перевозили живой скот, сотрудники Россельхознадзора и Ространснадзора остановили на 444 км трассы Р-254 «Иртыш». При попытке проведения документарного досмотра водители большегрузов отказались предъявить ветеринарно-сопроводительные документы на груз. Инспектор Россельхознадзора сообщил об этом сотрудникам ГИБДД, которые сопроводили автомобили с живым грузом в МВД Петухово для разбирательства.

«Перемещение живых сельскохозяйственных животных по стране разрешено при наличии ветеринарного свидетельства и согласованного с Россельхознадзором маршрута. Экспорт животных разрешен при наличии ветеринарного сертификата № 1 и товаро-транспортной накладной»,— поясняют в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте