На предприятиях Прикамья прошли стажировку более 130 студентов из других регионов России

В Пермском крае в рамках проекта Росмолодежи «Больше, чем работа» завершили стажировку более 130 студентов из других регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Проект «Больше, чем работа» включает в себя два компонента — туристический и профориентационный. Его участники могут путешествовать по стране и пройти программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства. В сентябре в Прикамье в течение нескольких дней стажировались 130 студентов из Москвы, Ярославской, Нижегородской, Самарской, Тюменской областей и республик Татарстан и Удмуртия. Они смогли поработать на таких предприятиях, как ЦБК «Кама», «Свеза-Уральский», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «ОДК-Стар», «Протон-ПМ», «Эр-Телеком-холдинг», «Инкаб» и ПЦБК.

Реализует программу «Больше, чем работа» в Пермском крае Всероссийский центр компетенций по профориентации, который был открыт по инициативе Агентства стратегических инициатив в регионе в 2022 году. Ожидается, что в октябре-ноябре крупнейшие промышленные предприятия Пермского края продолжат принимать студентов на краткосрочные стажировки из других регионов.

В ходе встречи с участниками проекта губернатор Дмитрий Махонин отметил, что программа «Больше, чем работа» позволяет не только познакомиться с производственной деятельностью, но и больше узнать о регионе, его истории, достопримечательных местах. «Надеюсь, Пермский край за время проекта стал для вас комфортным местом не только для работы, но и для жизни. Прикамье — крупный промышленный регион. У нас работают флагманы машиностроения, металлургии, нефтегазовой и химической отраслей. Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятия приходили молодые и амбициозные специалисты. Рассчитываем, что кто-то из вас захочет связать свою жизнь с Пермским краем»,— подчеркнул губернатор.