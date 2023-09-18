Минпромторг не получал жалоб от производителей на дефицит дронов

Минпромторг утверждает, что ситуация с введением Китаем с 1 сентября ограничений на экспорт беспилотников находится на контроле ведомства. Министерство заверило, что производителей БПЛА заранее предупредили о необходимости наращивания запасов.

«На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали»,— говорится в заявлении ведомства. Там добавили, что «обеспечивают максимальное содействие в рамках двусторонней работы», в том числе через поддержку торгового представительства РФ в Китае.

Как выяснил «Ъ», введенные Китаем ограничения на экспорт дронов более 4 кг осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих. В частности, возникли проблемы с поставками тепловизоров. Также зафиксирован дефицит уже по агродронам, которые весят в среднем 30–40 кг и производятся в РФ в единичных экземплярах.

Подробности — в публикации «Ъ» «Беспилотники не долетают до России».

Лаура Кеффер