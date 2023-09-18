В Тюмени открылся промышленно-энергетический форум TNF

В Тюмени на площадке TNF EXPO стартовал Промышленно-энергетический форум TNF-2023. Мероприятие продлится четыре дня — по 21 сентября. В этом году свои разработки представят 68 компаний, треть из которых работают в области IT. Ожидается, что форум посетит более 10 тыс. человек.

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время церемонии открытия TNF-2023 заявил, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является основой экономики России в целом, и Тюменской области в частности.

«В последнее время бывшие наши партнеры, западные страны, пытаются поместить нас в технологическую блокаду. У них это плохо получается, но для нас это очень сложный, непростой вызов. Мы прекрасно понимаем, что это сложная задача, но время показывает, что все, что мы делаем последние годы — правильно»,— отметил глава региона.

Напомним, по в прошлом году TNF посетили 8,9 тыс. участников, а в EXPO приняли участие более 60 компаний ТЭК. По итогам мероприятия было подписано более 20 соглашений, в том числе инвестиционных.

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