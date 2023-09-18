В Краснодаре в 2024 году введут в эксплуатацию 23 соцобъекта

В Краснодаре в процессе строительства находятся 23 объекта, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Работу начнут семь школ почти на 10,5 тыс. мест и 16 детских садов на более чем 4 тыс. мест. Школы на 1550 мест построят по ул. Батуринской, Генерала Брусилова, а также в ЖК «Самолет» и «Восточно- Кругликовский». Самые большие образовательные учреждения откроют в станице Елизаветинской — на 1800 мест и по ул. Красных Партизан/Азовская — на 1650 мест. Еще одна школа на 825 мест появится по ул. Константина Образцова.

Детсады на 350 мест построят по ул. Лоцманской, 2-я Ямальская, Конгрессной и в ст. Елизаветинской. Два учреждения на 380 мест появятся в ЖК «Дыхание». В поселке Колосистом построят сразу три детсада: два — на 300 мест и одно — на 280. Еще одно учреждение на 300 мест откроют в ЖК «Архитектор», а на 280 — в ЖК «Патрики». Детсады на 250 мест откроют в ЖК «Дыхание», «Спортивная деревня», на 240 — в ЖК «Друзья». Еще два дошкольных учреждения на 180 мест появятся в ЖК «Фонтаны» и в районе ул. Героя Владислава Посадского.

Еще восемь объектов, которые сейчас в стройке, будут готовы в 2025 году: шесть школ более чем на 6 тыс. мест и два детских сада на 600 мест.

«Наша общая задача — не только увеличивать темпы, но и повышать качество. Это наш с вами долг — в итоге прийти к полноценной шаговой доступности в образовании»,— отметил господин Наумов.

Георгий Ефименко

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