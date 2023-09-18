Больше всего в распределении студентов заинтересованы в медицине и на производстве

Каждый второй работодатель (51%) готов участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти решат вернуться к этой системе, показал опрос Superjob. Напротив, не заинтересована в этом каждая пятая компания (20%). Чаще всего такие респонденты ссылаются на то, что им «нужны люди с опытом». При этом практически каждая десятая (12%) организация сообщила, что уже сотрудничает с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Как показал опрос, чаще всего заинтересованность в распределении проявляют в сфере здравоохранения и производства (58% и 57% соответственно). Уже наладили взаимодействие с университетами, не дожидаясь введения распределения, более чем в каждой пятой компании в IT-сфере и образовании (27% и 22% соответственно). Не заинтересована в сотрудниках без опыта каждая третья компания в логистике и транспорте (32%).

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Опрос также подтвердил, что в регионах потребность в молодых кадрах выше. Региональные компании говорят о желании участвовать в программе распределения значительно чаще московских и петербургских (59%, 45% и 44% соответственно).