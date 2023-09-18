Агрохолдинг «Степь» за год увеличил продажи сахара на 19%

Агрохолдинг «Степь» по итогам восьми месяцев текущего года увеличил продажи сахара на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Общие объемы продаж бакалейных продуктов за тот же период выросли на 16%.

«Это связано с расширением линейки продукции и выходом на рынок новинок. Большое значение имеет реализация грамотной маркетинговой и торговой стратегии, а также расширение географии поставок»,— говорится в сообщении.

С начала текущего года холдинг запустил поставки в продуктовые сети «ВкусВилл» и «Яндекс.Лавка» в Москве и Санкт-Петербурге.

Анастасия Донскова

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