Агрохолдинг «Степь» за год увеличил продажи сахара на 19%

Агрохолдинг «Степь» по итогам восьми месяцев текущего года увеличил продажи сахара на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Общие объемы продаж бакалейных продуктов за тот же период выросли на 16%.
«Это связано с расширением линейки продукции и выходом на рынок новинок. Большое значение имеет реализация грамотной маркетинговой и торговой стратегии, а также расширение географии поставок»,— говорится в сообщении.
С начала текущего года холдинг запустил поставки в продуктовые сети «ВкусВилл» и «Яндекс.Лавка» в Москве и Санкт-Петербурге.
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