Промышленники Курганской области выехали с бизнес-миссией в КНР

Представители промышленных предприятий Курганской области и директор департамента экономического развития региона выехали с бизнес-миссией в Китай. Об этом сообщают в областном правительстве.

В состав делегации вошли представители Курганмашзавода, Шадринского комбината хлебопродуктов, Курганского завода дорожных машин, Завода стальной дроби, производственного объединения «Спецтехника», завода дорожной техники «Регион 45». Также среди них сотрудники строительно-монтажной компании «Дон» и производителя пищевых изделий «Белые ручки».

Участники делегации посетят Харбин, Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу, Цзиньхуа и другие города КНР.

«Китай является одним из крупных торговых партнеров Курганской области, его доля во внешнеторговом обороте Курганской области составляет более 20%»,— подчеркивают в правительстве региона.

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