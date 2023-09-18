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Нижегородское КБ «Вымпел» впервые разработало проект сухогруза-контейнеровоза

Модель разработанного нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сухогруза-контейнеровоза впервые представлена на международной выставке «Нева-2023».

По данным ТАСС, судно соответствуют классу «Волго-Дон макс» и может эксплуатироваться на внутренних водных путях России и в морских районах. Стоимость одного судна составляет около 1,7 млрд руб.

Сухогруз сможет перевозить до 531 контейнера международного стандарта. Первое судно ОСК планирует представить в 2024 году. В 2025 году общее количество построенных контейнеровозов планируется увеличить до четырех.

Андрей Репин

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