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обновлено 13:31

Заксобрание прекратит депутатские полномочия скончавшегося президента АО «Соликамскбумпром»

Краевое заксобрание рассмотрит в четверг проект постановления об исключении из состава комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Виктора Баранова. На этом же заседании будет рассмотрен другой проект постановления — о досрочном прекращении полномочий депутата. Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Один из «старожилов» промышленности и политики региона — бессменный президент АО «Соликамскбумпром», депутат всех четырех созывов заксобрания Прикамья Виктор Баранов скончался 7 сентября 2023 года на 70-м году жизни.

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