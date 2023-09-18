Заксобрание прекратит депутатские полномочия скончавшегося президента АО «Соликамскбумпром»

Краевое заксобрание рассмотрит в четверг проект постановления об исключении из состава комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Виктора Баранова. На этом же заседании будет рассмотрен другой проект постановления — о досрочном прекращении полномочий депутата. Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Один из «старожилов» промышленности и политики региона — бессменный президент АО «Соликамскбумпром», депутат всех четырех созывов заксобрания Прикамья Виктор Баранов скончался 7 сентября 2023 года на 70-м году жизни.