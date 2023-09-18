В Уфу поставят четыре арки за 4,4 млн рублей

Администрация Уфы по итогам аукциона заключила контракт на поставку четырех арок для проведения мероприятий с тюменским ООО «АБВ-групп», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — около 4,4 млн руб., компания была единственным участником аукциона.

По условиям контракта, каждая арка должна быть высотой до 3,8 м, она должна состоять из подиума, каркаса, декоративной облицовки и световых элементов в виде национального орнамента и съемной конструкции в виде объемных световых букв на раме: «Уфа 450».

ООО «АБВ-групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 2022 года. Компания занимается деятельностью рекламных агентств. Владелец — Андрей Похвищев. В текущем году заключено 19 контрактов за 51,36 млн руб. Выручка в 2022 году составила 18 тыс. руб., чистая прибыль — 11 тыс. руб.

Майя Иванова

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