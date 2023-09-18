Олимпийский призер намерен работать в заксобрании на постоянной основе

Российский спортсмен-саночник, уроженец Чусового Альберт Демченко, победивший на довыборах депутата заксобрания четвертого созыва по округу №17, войдет в состав инфраструктурного комитета. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Альберта Демченко в соцсети Фото: страница Альберта Демченко в соцсети

По данным «Ъ-Прикамье», господин Демченко планирует работать в заксобрании на постоянной основе. Он может занять ставку, освободившуюся после сложения полномочий депутатом Антоном Удальевым.

Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2004/05, многократным чемпионом России.