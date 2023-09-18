Добыча угля в Кузбассе снизилась за восемь месяцев

За восемь месяцев 2023 года добыча угля в Кузбассе снизилась на 1,2 млн т ( -0,8% к уровню аналогичного периода прошлого года), состав 142,7 млн т. При этом, как сообщает министерство угольной промышленности региона, добыча коксующегося угля выросла за январь-август на 3,7% до 44,3 млн т, энергетического — снизился на 2,8% до 98,4 млн.

Отгрузка угля железнодорожным транспортом снизилась к январю-августу 2022 года на 2,5% до 128,4 млн т (- 8,7% в западном направлении и - 2,6% — в местном сообщении).

Отгрузка в восточном направлении увеличилась на 11,8%, до 37 млн т. Экспорт угля снизился за восемь месяцев на 2,3% до 77,1 млн т, поставки на металлургические предприятия выросли на 3,8% до 22 млн т, на электростанции снизились на 0,9% до 11,3 млн т, в сфере ЖКХ и населению области сократились на 10% до 1,8 млн т.

В августе 2023 года добыча сократилась на 6% год к году до 17,1 млн т. В тоже время этот показатель на 0,2 млн т выше, чем в июле и в июне текущего года.

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Игорь Лавренков, Кемерово