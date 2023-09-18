Игорь Артамонов назначил Юлию Котлярову новым вице-губернатором Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назначил еще одним своим заместителем Юлию Котлярову, ранее начальника управления контроля и протокола губернатора Липецкой области. В пресс-службе облправительства рассказали, что глава региона уже представил госпожу Котлярову в новом статусе. Он подчеркнул, что должность «вводится для усиления контроля исполнения поручений президента РФ и реализации национальных и региональных проектов». Госпожа Котлярова станет восьмым заместителем главы региона.

«Надеюсь, во взаимодействии с контрольно-счетной палатой и областным парламентом мы сможем в целом улучшить результат, которого ждут жители области»,— отметил Игорь Артамонов.

Юлии Котляровой 40 лет. Свою трудовую деятельность она начала в сфере культуры, где в том числе занимала и руководящие должности. У нее есть опыт работы в молодежной политике. Так, в 2011 году госпожа Котлярова возглавляла липецкую общественную организацию Российский союз молодежи. С 2012-го — директор Дворца культуры «Сокол» в Липецке. В правительстве региона работает с 2018 года.

Мария Старикова