В Адыгее сотрудники ФСБ выявили попытку государственной измены

Житель Майкопа, намеревавшийся вступить в запрещенный в РФ «Легион "Свобода России"», добровольно отказался от своих планов, ему объявило предостережение в связи с попыткой совершить государственную измену, сообщает управление ФСБ России Республике Адыгея. От привлечения к уголовной ответственности мужчина освобожден.

Сотрудники ФСБ выяснили, что в сентябре 2022 года, вскоре после объявления в РФ частичной мобилизации, житель Майкопа решил вступить в ВСУ и воевать против российской армии. Такое решение мужчина принял под влиянием украинской пропаганды, распространяемой в социальных сетях. Чтобы получить инструкции о переходе на территорию Украины, гражданин попытался дозвониться в «Легион "Свобода России"» (решением Верховного суда РФ подразделение ВСУ признано террористическим и запрещено в России). Первая попытка дозвона окончилась неудачей, но в феврале 2023 года мужчина все же связался с представителями «Легион "Свобода России"» и сообщил им информацию о себе. Вскоре после этого, раскаявшись в своем поступке, мужчина сообщил о нем в республиканское УФСБ. По причине добровольного отказа гражданина от совершения преступления он не привлекается к уголовной ответственности.

Анна Перова, Краснодар