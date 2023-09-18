За нападения и убийство в парке УрГУПС подсудимому дали пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил 44-летнего Руслана Закирова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима за нападения и убийство в парке УрГУПС в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд приговорил 44-летнего Руслана Закирова к пожизненному заключению

Фото: Виталий Красиков Свердловский областной суд приговорил 44-летнего Руслана Закирова к пожизненному заключению

Фото: Виталий Красиков

По данным следствия, вечером 12 июня 2022 года Руслан Закиров выпивал в парке с рыбаком, у которого он впоследствии похитил удочку и скрылся. Когда обвиняемый понял, что его ищут, он затаился в кустах с ножом. Впоследствии он напал на рыбака, ударив его не меньше четырех раз ножом в шею и грудь. Кроме того, он похитил у потерпевшего телефон и 200 руб.

Очевидцем преступления стал прохожий, на которого, как считают силовики, Руслан Закиров напал, чтобы скрыть преступление. Догнав молодого человека, он дважды ударил его ножом в шею и ребра. Прохожий скончался на месте. Жизнь рыбака удалось спасти врачам.

В тот же вечер Руслан Закиров напал на 21-летнюю девушку, у которой он решил похитить сумку. Но девушка оказала ему сопротивление и смогла убежать.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщали, что нападавшего удалось задержать спустя два дня после инцидента в ходе масштабных оперативно-разыскных мероприятий. Тогда проверяли лиц, имеющих судимости за похожие преступления. Выяснилось, что в начале 2000-х Руслан Закиров уже был осужден на 15 лет колонии за убийство. Тогда он тоже использовал в качестве оружия нож.

Сейчас он был осужден за убийство (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

В СКР добавили, что в ходе расследования уголовного дела следователем допрошено свыше 30 свидетелей, осуществлены осмотры мест происшествия и предметов, очные ставки, обыски и выемки.

Виталий Красиков

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